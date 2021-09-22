Талибы* решили выступить на Генассамблее ООН

Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» предложили Организации Объединенных Наций кандидатуру на должность постпреда при организации. Талибы* намерены выступить на Генассамблее ООН.

Запрос по кандидатуре постпреда при ООН направили в аккредитационный комитет, сообщил ТАСС со ссылкой на офис генсека организации Антониу Гутерриша.

Представителем Афганистана талибы*, уточнило РИА «Новости», назначили Сухейля Шахина.

С 21 сентября открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Ее проведут в гибридном формате, который предполагает как личное участие делегатов, так и по видеосвязи.

*«Талибан» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.