Талибы* решили выступить на Генассамблее ООН
Представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» предложили Организации Объединенных Наций кандидатуру на должность постпреда при организации. Талибы* намерены выступить на Генассамблее ООН.
Запрос по кандидатуре постпреда при ООН направили в аккредитационный комитет, сообщил ТАСС со ссылкой на офис генсека организации Антониу Гутерриша.
Представителем Афганистана талибы*, уточнило РИА «Новости», назначили Сухейля Шахина.
С 21 сентября открывается неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Ее проведут в гибридном формате, который предполагает как личное участие делегатов, так и по видеосвязи.
*«Талибан» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.