Гемпель: аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра неуместны

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отреагировал на слова турецкого профессора Хасана Унала о том, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу Крыма, если РФ признает самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра независимым государством. Об этом сообщило РИА «Новости».

Гемпель отметил, что такую аналогию проводить неуместно, а также, добавил, что многим турецким бизнесменам хотелось бы запускать свои проекты в Крыму. Поэтому в этом вопросе Анкаре выгодно признать полуостров российским, написала газета «Известия».

«Проводить какие-либо аналогии по признанию Крыма и Северного Кипра совершенно неуместно. Торг в этом вопросе исключен. Крым фактически и юридически является неотъемлемой частью России, и предшествовало тому свободное волеизъявление крымского народа. С Северным Кипром же несколько другая ситуация», — заключил Гемпель.