Гейтс рассказал о фатальных ошибках Европы и США в начале пандемии

Ранние инвестиции, высокий уровень тестирования на коронавирус и оперативная изоляция зараженных позволили бы избежать таких серьезных последствий пандемии, с которыми Европа и США столкнулись сейчас. Об этом рассказал крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс.

Об этом он рассказал в интервью газете Wyborcza и телеканалу TVN. Гейтс отметил, что самое худшее в этой ситуации — он и другие люди предупреждали о возможном риске, когда появились только первые упоминания о заражении коронавирусом. Он отметил, что еще тогда такие люди предлагали подготовиться, чтобы избежать проблем — на тот момент это обошлось бы в небольшую цену.

Однако эти инвестиции так и не сделали.

«Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных. Технология ПЦР позволяет провести очень точный тест, и если на ранней стадии эпидемии проверить достаточное количество людей и поместить в карантин тех, у кого положительный результат, то тогда можно избежать того экспоненциального роста, который привел к столь широкому локдауну», — отметил Гейтс.

Он подчеркнул, что несколько стран выполнили эти рекомендации — речь идет про Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею. Однако большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, за что заплатили «огромную цену».

Гейтс добавил, что необходимо инвестировать заранее, чтобы избежать такой высокой цены. Причем делать это нужно не только при приближении пандемии. Большая часть вкладов должна быть направлена на инструменты для улучшения здоровья, которые позволят избавить человечество от гриппа, малярии, полиомиелита и множества других заболеваний.