Гейтс предупредил об истощении стран Европы из-за кризиса на Украине | 360°

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Гейтс предупредил об истощении стран Европы из-за кризиса на Украине

Основатель Microsoft Гейтс: конфликт на Украине подрывает бюджеты стран Европы

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Конфликт на Украине подрывает возможности Европы по оказанию помощи другим странам, а также снижает усилия в борьбе с изменением климата. Об этом в беседе с The Financial Times заявил бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс.

Гейтс представил очень пессимистичный прогноз на будущее. Он предупредил, что из-за кризиса на Украине мир не сможет достичь целей устойчивого развития к 2030 году, которые были установлены ООН, написал РБК.

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«Это самый сложный набор проблем, с которыми сталкивалось глобальное развитие», — подчеркнул он.

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Бизнесмен обратил внимание, что на долю организаций экономического сотрудничества и развития, а также на европейские страны приходится почти половина всей помощи в рамках целей устойчивого развития. При этом, по его словам, события на Украине повлияли на расходы Европы очень серьезно. Их влияние стало еще хуже, чем эффект от пандемии, отметил он.

«[Конфликт] на Украине истощает бюджеты [стран Европы] из-за расходов на оборону, обеспечение беженцев, субсидий на электроэнергию и логистику», — заключил Гейтс.

Украина

Билл Гейтс

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