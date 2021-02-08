Гейтс предупредил о новых угрозах человечеству после COVID-19

Миллиардер предположил, что каждый год уровень смертности из-за изменения климата будет больше, чем во время текущей пандемии. Также, по мнению Гейтса, в будущем угрозой человечеству будет считаться биотерроризм.

«Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней», — добавил Гейтс.

В 2015 году миллиардер заявил, что в ближайшее десятилетие миллионы людей умрут не из-за войны, а из-за очень заразного вируса. Сейчас Гейтс признался, что не чувствует удовлетворения от осознания, что его прогноз сбылся. И добавил, что убедить людей в опасности какой-либо угрозы сложно до того, как она по-настоящему проявится.

Основатель Microsoft ранее заявил, что пандемия коронавируса «в лучшем случае» завершится в 2022 году. Но следующая пандемия может оказаться в десятки раз хуже, если люди не извлекут урок.