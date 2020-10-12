Гейтс назвал способ полностью победить COVID-19

Помимо эффективности вакцины ее нужно распространить на большое число людей как в США, так и по всему миру, чтобы ликвидировать болезнь в глобальном масштабе, считает Гейтс.

Вакцины, которые сейчас разрабатываются в Соединенных Штатах, по его словам, имеют эффективность от 50% до 90%.

Супруги Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд, который спонсирует ВОЗ и уже выделил сотни миллионов долларов на разработку прививки от коронавируса.

Весной Гейтс прогнозировал, что для победы над вирусом потребуется один-два года. В сентябре он подтвердил этот прогноз, заявив, что пандемия завершится к 2022 году.

Миллиардер надеется, что американские вакцины зарегистрируют в начале 2021 года, и к лету ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло. А к концу года эпидемию в стране удастся победить. «Если, конечно, мы будем помогать и другим странам», — добавил Гейтс.