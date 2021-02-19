Гейтс назвал срок увеличения количества привитых в бедных странах

Разрыв по числу привитых от коронавируса между жителями богатых и бедных стран существенно сократится в течении ближайших шести месяцев. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил экс-глава Microsoft Билл Гейтс.

Он подчеркнул, что производители вакцин начали объединять свои усилия, чтобы увеличить объемы выпускаемых препаратов, правительства богатых стран начали добиваться справедливого распределения инъекций от коронавируса.

Все это позволит сократить неравенство по количеству привитых между жителями богатых и бедных стран. По словам Гейтса, на это может уйти до восьми месяцев.

«У нас есть шанс сократить этот промежуток до полугода», — заявил бизнесмен.

Билл Гейтс после ухода с поста председателя Microsoft в 2014 году занялся благотворительностью. На борьбу с пандемией коронавирусной инфекции он выделил из своего фонда почти два миллиарда долларов.

В минувший четверг, 18 февраля, Всемирная организация здравоохранения призвала страны, производящие вакцины не распространять их в одностороннем порядке, а передавать через глобальную систему COVAX, через которую они поступят во все страны.

Самую большую долю в рамках инициативы COVA составляет препарат AstraZeneca. С конца февраля более 330 миллионов доз этой вакцины начнут поступать в бедные страны. Но это охватить только 3% населения из 145 стран, где жителям требуются прививки.

Сегодня организация по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign опубликовала доклад. Из него следует, что США, страны ЕС и Великобритания закупили чрезмерный объем вакцин от коронавируса. В общей сложность на один миллиард больше, чем все население этих стран.

Подобное поведение только замедлит борьбу с пандемией. Равный доступ к вакцинам — это разумный и правильный шаг, отметили в организации.