Гейтс назвал один из главных способов справиться с климатической катастрофой

Основатель компании Microsoft и общественный деятель Билл Гейтс рассказал, как богатые страны могут помочь спасти человечество от климатической катастрофы. Он предложил постепенно отказываться от животноводства.

«Я считаю, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину. Позднее вы привыкните к новым вкусовым ощущениям, которые производители улучшат со временем», — заявил Гейтс в интервью Technology Review.

Он высказался о том, что со временем на это придется пойти хотя бы в отношении говядины. Гейтс выразил надежду, что переход на растительные белки поможет бороться с выбросами метана, производимого при животноводстве. Он посчитал, что компании по замене реального мяса полностью конкурентоспособны. Имитация мясных продуктов занимает всего 1% от всего мяса, которое потребляют на планете.

Ранее Билл Гейтс назвал самой сложной задачей для человечества достижение климатической нейтральности. По его словам, достижение климатической нейтральности требует, чтобы человечество прекратило увеличивать выбросы парниковых газов, которые в основном связаны с энергетикой, основанной на сжигании угля, нефти и газа. Именно поэтому он инвестирует два миллиарда долларов в борьбу с изменением климата.