Геймер рассекретил данные британского танка на форуме компьютерной игры

Один из игроков многопользовательской игры War Thunder выложил в Сеть засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2. С помощью пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP) он хотел доказать разработчикам игры, что они неправильно смоделировали военную машину.

Игра разработана компанией Gaijin Entertainment, уточнил сайт UK Defence Journal. Она позиционирует себя как кипрская студия, но основана в Москве, где у нее до сих пор есть офисы.

Администраторы игры не захотели иметь дело с явно засекреченным документом и удалил его с форума. Любое обсуждение в неточностях дизайна военной техники продолжится после того, как документ будет рассекречен и станет доступен для общественности.

«Мы очень четко заявляем, что не будем обращаться с исходными материалами, если они не будут общедоступны и полностью рассекречены», — заявили администраторы.

Из Минобороны Великобритании поступило письменное подтверждение того, что опубликованные данные секретны. За их обнародование по законам страны может грозить до 14 дет тюрьмы.

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