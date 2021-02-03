Камала Харрис умилилась присяге министра-гея. Видео

Сенат проголосовал за утверждение Пита Буттиджича в должности министра транспорта. Таким образом он стал первым представителем ЛГБТ-сообщества в кабинете министров США.

Буттиджич будет руководить федеральным агентством со штатом в 55 тысяч сотрудников, пишет телеканал CNN. Он будет курировать национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.

Во время принесения присяги при вступлении в новую должность Библию держал супруг Буттиджича Частен. Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице корреспондент Джеф Мэйсон (Jeff Mason)

«Для меня большая честь служить министром транспорта и помогать создавать такую инфраструктуру, которая создает рабочие места, расширяет возможности всех и обеспечивает безопасность путешественников и рабочих. Пора за работу», — написал Буттиджич на своей министерской странице в Twitter.

До этого 39-летний Буттиджич был мэром небольшого города в штате Индиана. Новый президент страны Джозеф Байден предложил его кандидатуру на пост главы министерства транспорта. За него отдал голоса 21 член комитета сената. Только три человека оказались против этого претендента.