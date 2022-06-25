Появилось видео с места стрельбы в гей-баре London pub в Осло

Стрельбу на вечеринке в гей-баре London pub в Осло мог устроить выходец из Ирана. В Сети появились кадры с места происшествия. Подозреваемый успел произвести около 15 выстрелов.

Жертвами стрельбы стали два человека, 21 пострадал. Трое находятся в тяжелом состоянии, у 11 выявили легкие ранения. Полиция уже задержала предполагаемого стрелка. Это выходец из Ирана, ему 42 года, сообщило РИА «Новости».

Представитель полиции Кристиан Хатло уточнил, что мужчина имеет гражданство Норвегии.

«Подозреваемый — гражданин Норвегии с иранским происхождением. Ему вменяют убийство, покушение на убийство и организацию теракта», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По предварительным данным, преступник действовал в одиночку. Хатло добавил, что стрелок мог устроить стрельбу на почве ненависти, но пока это одна из гипотез.

Полицейские изъяли у задержанного автомат и пистолет. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Также у сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый может страдать от психического расстройства, сообщила газета «Известия».