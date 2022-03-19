«Где вы были, когда убивали детей в Донбассе?» Депутат Европарламента раскритиковал западные страны за лицемерие

Страны Евросоюза виноваты в том, что предпочитали не замечать убийств мирных жителей в Донбассе на протяжении последних восьми лет. С таким обвинением в адрес коллег выступил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик, сообщил Telegram-канал МИД ЛНР.

«Когда украинские наемники убивали детей в Донбассе и жгли мирных людей в Одессе, где была Европа? Где были международные санкции, когда США уничтожили 200 тысяч населения в Ираке?» — заявил он.

Угрик отметил, что происходящее на Украине ужасно, но отметил, что Европа не замечает военных действий со стороны США.

«Некоторые из вас, коллеги, лицемерно игнорировали войны, так как их ведет Америка», — заявил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не намерены вводить режим бесполетной зоны над Украиной, так как не хотят прямого военного конфликта с Россией.