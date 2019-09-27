Трамп: мы держим под контролем ситуацию в Каракасе Подробнее

Михеев напомнил, что многие эксперты говорили о могущественной поддержке провозгласившего себя президентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в виде Соединенных Штатов. По его словам, многие считали, что вопрос принадлежности власти в Венесуэле решен. Многочисленные аналитики хором твердили, что усилия России в поддержке законного лидера страны напрасны. Однако спустя восемь месяцев стало ясно, что план США со ставленником Гуайдо не сработал.

«Ау, ау, специалисты от международной политики! Где ваш признанный всем цивилизованным миром президент Гуайдо? Где он?» — заявил политолог.

В начале 2019 года в Венесуэле прокатилась волна протестов против власти Мадуро. На фоне митингов лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США и ряд западных стран. Россия встала на защиту законного лидера страны, напомнило ИА Nation News.