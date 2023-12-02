Мир 02 декабря 2023, 23:22 «Где их взять?» В США возмутились планом Залужного набирать по 20 тысяч украинцев ежемесячно Журналист Моррис: Залужный не сможет ежемесячно набирать по 20 тысяч украинцев Официальное интернет-представительство президента Украины

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет ежемесячно набирать по 20 тысяч солдат в условиях огромных потерь на поле боя. Об этом в эфире Youtube-канала Redacted заявил американский журналист Клейтон Моррис.

«Залужный хочет по 20 тысяч человек. <…> Весь план на 2024 год заключается в том, чтобы выжить, бросая людей на стену, надеясь, что она на вас не упадет. <…> Где их взять, всех этих людей?» — поинтересовался журналист.

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Моррис отметил, что сейчас Вооруженные силы России уничтожают то, что осталось от украинской армии. ВСУ несут большие потери, он озвучил цифру в 650 человек в день и заявил, что это самый минимум.

При этом популярность Залужного у населения растет. В рейтинге доверия украинцев главком обогнал президента Владимира Зеленского. В пользу Залужного высказались 82% респондентов, в то время как Зеленскому доверились 72% опрошенных.