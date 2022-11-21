Мир 21 ноября 2022, 05:08 «Где деньги, Джо?» сын Трампа высмеял разговор Зеленского с Байденом Сын Трампа мемом высмеял разговор Зеленского с Байденом YouTube

Читать 360tv в

Старший сын 45-го президента США Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в соцсетях мем, высмеивающий сбор средств на очередной пакет помощи Украине. Шуточный коллаж представляет собой разговор по телефону украинского президента Владимира Зеленского с нынешним президентом США Джо Байденом.

«Где мои деньги, Джо?» — сказал Зеленский.

Реклама

«Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас», — ответил Байден. Трамп-младший отметил, что это пародия на текущую ситуацию. Однако его бы не удивило, если в реальности все происходит именно так, как он описал.

Реклама

Весной Конгресс США одобрил выделение порядка 40 миллиардов долларов на помощь Украине. По словам Байдена, Америка должна поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Теперь глава Белого дома просит у парламента еще более 37 миллиардов долларов для Украины. У членов Республиканской партии США появились сомнения в целесообразности выделения таких больших средств другой стране. Они предложили не принимать решение без открытого обсуждения.