ГБР призвало к уголовному преследованию Порошенко

Генеральная прокуратура Украины должна обратиться к Верховной раде с запросом на привлечение к уголовной ответственности бывшего президента страны Петра Порошенко.

Соответствующее обращение направило в прокуратуру Государственное бюро расследований Украины. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила пресс-секретарь Госбюро Анжелика Иванова.

В ГБР подчеркнули, что к ответственности Порошенко можно привлечь, только если свое согласие даст парламент — из-за его депутатского статуса.

«Речь идет об уголовном производстве, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов Высшего совета юстиции», — пояснила Иванова, из-за каких подозрений направлен запрос в Генпрокуратуру.

Порошенко вновь заговорил о возвращении Крыма Подробнее

По ее словам, на очередной допрос в Государственное бюро расследований экс-глава Украины не явился. Его намеревались провести в рамках расследования дела о возможном злоупотреблении Порошенко властью.

В ГБР заметили, что отправят политику повторный вызов на допрос повесткой.