  • ГБР пришло с обысками в банк Порошенко

    13 сентября 2019, 16:00

    Нина Петлинова

    Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало обыски в Международном инвестиционном банке. Его главным акционером является экс-президент страны Петр Порошенко. Обыски проводятся в рамках расследования по уголовному делу о купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском», сообщил «Интерфакс».

    В мае 2019 года экс-замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче Андрей Портнов сообщил, что собирается пойти в ГБР и заявить о тех преступлениях, которые якобы совершил Петр Порошенко. Одним из них, по его словам, связан с оборонным заказе «Кузня на Рыбальском».

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    23 мая директор ГБР Роман Труба рассказал, что бюро занимается проверкой информации, полученной от Портнова. Следователи ходатайствовали о получении доступа к документации «Кузни на Рыбальском». Суд удовлетворил их просьбу третьего июля.

    В том же месяце — 25 июля — Петр Порошенко был вызван на допрос в рамках расследования.

    Это не единственное уголовное дело, которое заведено на бывшего президента Украины. Сейчас он обвиняется в 13 различных эпизодах, среди которых злоупотребление властью и служебным положением, узурпация судебной власти, государственная измена, незаконное назначение правительства, фальсификация документов, незаконное завладении телеканалом «Прямой», а также в захват власти.