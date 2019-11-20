ГБР обнародовало список уголовных дел, где фигурирует Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) обнародовало список из 13 уголовных дел, в которых выступает фигурантом экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на УНИАН.
В ГБР отметили, что Порошенко приходил на допросы по этим уголовным производствам лишь трижды, а 20 раз — отсутствовал. Кроме того, для проведения психофизиологического исследования на полиграфе по делу о возможном отмывании доходов и уклонении от налогов при продаже ЗАО «Завод „Кузница на Рыбацком“».
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В ходе досудебного расследования допросили 562 свидетеля и назначили 35 экспертиз. 27 из них связаны с пересечением украинскими кораблями Керченского пролива.
Также направили 20 запросов о международной помощи, однако ни по одному из производств они не направлялись в Россию.