ГБР обнародовало список уголовных дел, где фигурирует Порошенко

В ГБР отметили, что Порошенко приходил на допросы по этим уголовным производствам лишь трижды, а 20 раз — отсутствовал. Кроме того, для проведения психофизиологического исследования на полиграфе по делу о возможном отмывании доходов и уклонении от налогов при продаже ЗАО «Завод „Кузница на Рыбацком“».

Порошенко нашел в уголовном преследовании «российский заказ» Подробнее

В ходе досудебного расследования допросили 562 свидетеля и назначили 35 экспертиз. 27 из них связаны с пересечением украинскими кораблями Керченского пролива.

Также направили 20 запросов о международной помощи, однако ни по одному из производств они не направлялись в Россию.