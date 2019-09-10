  • ГБР допросило 100 украинских депутатов по делу об узурпации власти Порошенко

    10 сентября 2019, 20:27

    Ольга Чеснокова

    Бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) страны допросило 100 депутатов Верховной рады по уголовному делу об узурпации власти экс-президентом Петром Порошенко. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на украинские СМИ.

    Порошенко вызвали еще на четыре допроса

    Подробнее

    «Вдумайтесь: 100 депутатов уже вызваны в ГБР, чтобы они дали показания по делу узурпации власти, что, мол, правительство (бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана прим. ред. RT) назначалось без коалиции», — заявил Парубий, назвав дело «абсурдным».

    Ранее стало известно, что сам Порошенко в четвертый раз пропустил встречу со следователями, сославшись на занятость в Верховной раде. ГБР не может принудительно доставить Порошенко на допрос. Сейчас он является депутатом Верховной рады, и до января 2020 года на него распространяется закон о депутатской неприкосновенности.

    Против бывшего президента и его команды завели 13 дел. Порошенко подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и многих других преступлениях, напомнила «Газета.ru».