ГБР допросило 100 украинских депутатов по делу об узурпации власти Порошенко

Порошенко вызвали еще на четыре допроса Подробнее

«Вдумайтесь: 100 депутатов уже вызваны в ГБР, чтобы они дали показания по делу узурпации власти, что, мол, правительство (бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана прим. ред. RT) назначалось без коалиции», — заявил Парубий, назвав дело «абсурдным».

Ранее стало известно, что сам Порошенко в четвертый раз пропустил встречу со следователями, сославшись на занятость в Верховной раде. ГБР не может принудительно доставить Порошенко на допрос. Сейчас он является депутатом Верховной рады, и до января 2020 года на него распространяется закон о депутатской неприкосновенности.

Против бывшего президента и его команды завели 13 дел. Порошенко подозревают в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и многих других преступлениях, напомнила «Газета.ru».