Мир 11 января 2024, 15:29 Газу назвали местом смерти и отчаяния на слушании дела о геноциде Адвокат Ни Гралай заявила, что Газа стала местом смерти и отчаяния Bashar Taleb/Keystone Press Agency/globallookpress

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Ирландский адвокат Блинне Ни Гралай во время выступления в Международном суде ООН в Гааге назвала Газу местом смерти и отчаяния. Необходимо срочно принять меры, чтобы защитить палестинцев, уверена она. Трансляцию заседания вело издание The Guardian.

«Израиль продолжает отрицать ответственность за гуманитарный кризис, который он создал, несмотря на то, что Газа голодает», — заявила адвокат.

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ЮАР обвинила Израиль в «просчитанной модели поведения, указывающей на намерение геноцида». Адвокат Высокого суда ЮАР Адила Хассим заявил, что Израиль лишил палестинцев в Газе еды, воды, здравоохранения, топлива, санитарии и связи. Израильские военные используют оружие, которое приводит к крупномасштабным смертоносным разрушениям, а также целенаправленно обстреливают мирных жителей.

«Разрушение социальной инфраструктуры, домов, школ, мечетей, церквей, больниц, убийства, серьезные ранения и оставление сиротами большого количества детей», — сказал адвокат о последствия обстрелов Газы.

Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола, также выступая в суде, заявил, что никакое вооруженное нападение на территорию государства не может служить оправданием или защитой нарушений конвенции геноцида.

Израиль яростно отреагировал, когда было подано заявление, назвав дело «безосновательным» и «кровавым наветом». В пятницу, 12 января, у израильской стороны будет три часа в суде, чтобы выступить против него.

В Международном суде ООН в Гааге 11 января начались слушания дела о геноциде Израиля по обращению ЮАР, попросившей принять срочные «временные меры». Как сообщала газета The Guardian, на улицы Кейптауна в этот день прошли демонстрации в поддержку выдвинутого правительством обвинения Израиля в «геноциде».