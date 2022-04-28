Газпромбанк отклонил несколько платежей за поставки газа в Германию и Австрию. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Газпромбанк отклонил оплату по некоторым апрельским и майским поставкам газа в Германию и Австрию по контракту с Gazprom Marketing & Trading Ltd., даже несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублевого счета», — заявили авторы материала.

По словам собеседников агентства, сейчас торговая фирма продолжает вести переговоры с Газпромбанком и экспортным подразделением «Газпрома». Компания принимает усилия для проведения платежа за поставки газа.

Как уточнил один из источников, отклоненная оплата является одним из платежей по среднесрочному контракту на поставку семи тераватт-часов газа до конца 2023 года.

Gazprom Marketing & Trading Ltd входит в группу Gazprom Germania. В начале марта «Газпром» заявил о выходе из ООО «Газпром экспорт бизнес-сервисы», прекратив участие в Gazprom Germania и всех ее активах. Как сообщили власти Германии, контроль над группой теперь возьмет Федеральное сетевое агентство страны.