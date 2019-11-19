«Газпром» заполнил газом две нитки «Турецкого потока»

Пуско-наладочные работы перед вводом в эксплуатацию будут закончены к концу года, но «Газпром» уже сейчас заполнил газом обе нитки газопровода «Турецкий поток». К работе готов «участок берегового примыкания» и компрессорная станция «Русская».

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Об этом стало известно РИА «Новости» из пресс-релиза, распространенного компанией «Газпром».

«Заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции», — сообщается в тексте.

Заканчиваются пуско-наладочные работы на приемном терминале в Турции.

Две нитки «Турецкого потока» обладают проектной мощностью по 15,75 миллиардов кубометров. Первая поставит российский газ турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Восточной Европы. Потенциальными потребителями могут стать Греция, Италия, Болгария, Сербия и Венгрия.

Проект был инициирован в 2015 году. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года.

Болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что в Сербию российский газ поступит к концу весны 2020 года.