01 августа 2023, 16:12
«Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай
«Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай 31 июля
Российская компания «Газпром» по итогам 31 июля установила рекорд по объему поставок газа в Китай. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
В компании подчеркнули, что количество поставленного через газопровод «Сила Сибири» отечественного газа превзошло контрактные обязательства. О каких объемах идет речь, в пресс-службе не уточнили.
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В «Газпроме» напомнили, что поставки энергоносителя осуществляются в соответствии с заключенным долгосрочным договором с корпорацией China National Petroleum Corporation.
В марте 2023 года Россия сумела вернуть себе статус основного поставщика газа в Китай, обойдя Австралию и Туркменистан. В апреле и мае поставки сократились из-за плановых работ на газопроводе «Сила Сибири».
Ранее совет директоров «Газпрома» принял программу развития компании до 2033 года, рекомендовав исключить из стратегического планирования долю на рынке газа в Европе.
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