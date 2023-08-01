Мир 01 августа 2023, 16:12 «Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай «Газпром» установил суточный рекорд поставок газа в Китай 31 июля РИА «Новости»

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Российская компания «Газпром» по итогам 31 июля установила рекорд по объему поставок газа в Китай. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

В компании подчеркнули, что количество поставленного через газопровод «Сила Сибири» отечественного газа превзошло контрактные обязательства. О каких объемах идет речь, в пресс-службе не уточнили.

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В «Газпроме» напомнили, что поставки энергоносителя осуществляются в соответствии с заключенным долгосрочным договором с корпорацией China National Petroleum Corporation.

В марте 2023 года Россия сумела вернуть себе статус основного поставщика газа в Китай, обойдя Австралию и Туркменистан. В апреле и мае поставки сократились из-за плановых работ на газопроводе «Сила Сибири».

Ранее совет директоров «Газпрома» принял программу развития компании до 2033 года, рекомендовав исключить из стратегического планирования долю на рынке газа в Европе.