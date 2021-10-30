«Газпром» заявил о реализации поставок газа по заявкам европейских партнеров

Компания «Газпром» в полном объеме выполняет свои обязательства по поставкам газа европейским потребителям. Как сообщил «Интерфакс», такое заявление сделало управление информации компании после сообщений о прекращении транзита через трубопровод «Ямал — Европа».

Об остановке поступления газа по трубопроводу «Ямал — Европа» при входе в систему Германии сообщил газотранспортный оператор Gascade. Согласно опубликованным данным, сам газопровод начал работать в реверсном режиме, перекачивая сырье с запада на восток.

Это связано с тем, что потребители Польши, покупают российский газ у Германии, забирая его прямо из транзитного потока. Когда заявка на реверсное сырье превышает физический поток, то газопровод начинает работать в обратную сторону.

В системе оператора Gascade появились данные, что с 11:00 до 12:00 по московскому времени, поставки газа шли только в реверсном режиме.

В управлении информации «Газпрома» пояснили, что со своей стороны компания полностью выполняет свои обязательства по заявкам европейских партнеров. «Колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей», — пояснили в ведомстве.

В выходные логистика поставок газа в Европу меняется, так как промышленные предприятия, которые являются основными потребителями сырья, останавливают свою работу. Это время используется для реверсивных поставок в другие страны.