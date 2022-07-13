«Газпром» заявил, что у Siemens нет документов для вывоза турбины «Северного потока»
«Газпром» не получил от Siemens документы для вывоза турбины «КС „Портовая“» из Канады
Сотрудники «Газпром» не располагают документами, которые позволили бы немецкой компании Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая». Об этом сообщили в Telegram-канале российского поставщика голубого топлива.
«„Газпром“ не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС „Портовая“», — сообщили представители «Газпрома».
Они отметили, что это не позволяет им корректно и объективно оценить возможность безопасной работы КС «Портовая». По словам представителей «Газпрома», этот объект является критически важным для газопровода «Северный поток».
Руководство Siemens 10 июля официально заявило о готовности в скором времени привезти турбину для «Северного потока» из Канады в Европу. Об этом сообщил RT.
«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами», — говорили тогда представители Siemens.