«Газпром» заявил, что турбин КС «Портовая» сейчас нет в Канаде

Ни одна из турбин Siemens для газопровода «Северный поток» в настоящий момент не проходит ремонт в Канаде. Об этом заявили в пресс-службе компании «Газпром».

«В настоящее время ни одна из турбин КС „Портовая“ не находится на ремонте в Канаде», — сказано в сообщении корпорации в Telegram.

Канадский телеканал CBC накануне в своем сюжет заявил, что в стране идет техническое обслуживание шести турбин для «Северного потока». По данным канала, власти Канады в июле выдали разрешение на их отправку в Германию для будущей транспортировки в Россию. Одна турбина находится в ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал CBC, что немецкие власти продолжают сотрудничать с Канадой по вопросу отправки остальных турбин. Глава канадского МИД Мелани Жоли также подтвердила, что турбины решили направить именно в Германию.

«Северный поток» с середины июня работает с ограничениями, а с конца прошлого месяца — лишь на 20%. Россия не раз говорила, что это связано с санкциями, из-за которых появились проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу магистрали в данный момент обеспечивает лишь одна турбина.