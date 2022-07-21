«Газпром» ответственно относится к своим обязательствам, поэтому он выполнял и будет выполнять их в полном объеме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Газпром выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. Любые технологические сложности, которые связаны с этим, проистекают из тех ограничений, которые ввел ЕС», — сказал Песков.

Любые сложности технологического характера — последствия введенных Евросоюзом ограничений. Они не позволяют, например, ремонтировать оборудование. В том числе турбины, которые работают на компрессионных станциях.

Следовательно, некоторые агрегаты не могут получить необходимое серверное обслуживание.

«Именно эти ограничения, которые ввели европейцы, являются причиной их же проблем», — заключил пресс-секретарь.

Для выхода «Северного потока» на заявленные мощности потребуется несколько часов, заявили в пресс-службе оператора проекта. Поставки газа возобновились утром 21 июля.