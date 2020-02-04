«Газпром» втрое уменьшил транзит газа через Украину

На них обратило внимание РИА «Новости». Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон в Facebook сообщил, что через территорию страны прошли 2,55 миллиарда кубометров газа. Однако компания, в соответствии с новым контрактом, оплатила поставки из расчета 5,518 миллиарда кубометров.

«Согласно оперативным данным транзит в январе составил 2,548 миллиарда кубометров. Услуги оплачены из расчета 5,518 миллиарда кубометров. Оплаченные мощности использованы на 46%», — написал он в соцсети.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в беседе с радио Sputnik заявил, что 2,5 миллиарда кубометров — это мало. Особенно при условии, что запланировано 65 миллиардов «кубов» прокачки.

Но он напомнил, что в связи с событиями вокруг «Нафтогаза» в европейские подземные хранилища газа было закачано достаточно много топлива и спрос мог упасть.

«И с этой точки зрения считаю, что прокачали нормальный объем. А дальше он увеличится, на следующую зиму тоже будет расти», — сказал Рыков.

В начале января ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков связывал падение транзита газа через Украину со средними показателями декабря 2019 года.

«Во-первых, состоялся запуск российского газопровода „Турецкий поток“, который часть объемов транзитного топлива забрал. Во-вторых, „Газпром“ может пойти на то, чтобы не пользоваться в полном объеме газотранспортной системой Украины зимой», — сказал RТ Юшков.