«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири» | 360°

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«Газпром» возобновил поставки по газопроводу «Сила Сибири»

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После планового ремонта газопровода «Сила Сибири» «Газпром» возобновил поставки газа по нему в Китай. Об этом сообщило радио Sputnik.

Поставки газа были приостановлены с 22 по 29 сентября. Комментируя ситуацию, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, что плановое техобслуживание проводится, чтобы избежать сбоев в работе трубопровода.

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«Там работает российское оборудование, поэтому не требуется никакого обслуживания со стороны европейских коллег. На „Северном потоке“ стоят уникальные турбины очень высокой мощности, которые были произведены за границей, установлены 13-14 лет назад, соответственно, они требовали обслуживания. На „Силе Сибири“ идет поступательное развитие, чтобы вывести на плановую мощность 38 миллиардов кубометров газа и даже создать возможность для дальнейшего роста, потому что там есть некоторый потенциал расширения по действующей инфраструктуре», — рассказал он.

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