«Газпром» возобновил поставки газа через Австрию | 360°

Мир 05 октября 2022, 10:37 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Газпром» возобновил поставки газа через Австрию «Газпром» сообщил о возобновлении поставок российского газа через Австрию

Читать 360tv в

Газ из России в Европу вновь поставляется через территорию Австрии. Об этом сообщили представители «Газпрома». Их слова процитировали в Telegram-канале корпорации.

«„Газпрому“ совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение по формату взаимодействия», — уточнили они.

Реклама

Представители компании уточнили, что ход переговоров осложнялся из-за регулятивных изменений. Их ввело австрийское правительство в конце сентября.

Реклама

Оператор транзитной страны уже сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО «Газпром экспорт». Этот шаг позволит возобновить поставки российского газа через территорию Австрии.

Также стало известно, что «Газпром» может прервать подачу голубого топлива на территорию Молдавии. Это может произойти в случае, если власти республики позволят себе грубое нарушение сроков.

Оно произойдет, если представители Молдавии не выполнят свои обязательства по контракту и до 20 октября не внесут оплату за поставку российского энергоносителя в страну.

0 0 0 0 0 0