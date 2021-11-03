«Газпром» увеличил поставки газа Болгарии сверх обычного объема

Российское посольство в Софии сообщило в Facebook, что по просьбе руководства Болгарии «Газпром» увеличит поставки газа в республику сверх объема, обусловленного заключенным договором. При этом газ будет стоить почти вдвое дешевле, чем сейчас платят в Европе — 46,55 евро (3861 рубль) за МВт/ч. Ранее в ноябре ожидалось повышении стоимости топлива до 119, 87 левов (5004 рубля).

Дипмиссия отметила, что «Газпром» нередко упрекали в нефтяной привязке долгосрочных контрактов.

«Упирали на то, что рынок газа достаточно развит, чтобы эффективно поддерживать механизм газовой индексации. Сегодня стоит спросить игроков европейского рынка, насколько газ с нефтяной привязкой дешевле спотового? Насколько долгосрочный контракт выгоднее спотовых сделок?» — поинтересовались дипломаты.

По их мнению, нельзя забывать о предсказуемости цены, которая позволяет заранее видеть риски и страховать их. Лучше знать, сколько газ будет стоить через месяц или год.

В российском посольстве подчеркнули, что «Газпром» из уважения к партнерам в прошлом году по настоянии Софии перешел на новую систему расчета цены для Болгарии. Российская компания продолжила выполнять свои обязательства безукоризненно.

«Газпром» начал с 1 ноября поставлять топливо в Молдавию по новому контракту, но старому маршруту — через Украину. Цена топлива определена по формуле расчета, заложенной в заключенном договоре.