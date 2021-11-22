«Газпром» уведомил Молдавию о прекращении поставок газа через двое суток

Поставки российского газа в Молдавию прекратятся через 48 часов, если «Газпром» не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Компанию разочаровало невыполнение республикой обязательства. Представитель «Газпрома» пояснил, что контракт с Молдавией был подписан при условии 100% оплаты текущих платежей за топливо.

Очередной срок наступил 22 ноября, подчеркнули в компании.

На прошлой неделе национальное агентство по энергетике Молдавии заявило, что компания «Тираспольтрансгаз» не может расплатиться за российский газ. Проблемой стало отсутствие лицензии. «Тираспольтрансгаз» уже запросил ее выдачу.