«Газпром» уведомил французскую Engie о сокращении поставок газа с 30 августа

Французская энергетическая корпорация Engie получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок топлива с 30 августа. Об этом представитель компании сообщил парижскому изданию Challenges.

Причиной снижения поставок стали «разногласия между сторонами по реализации контрактов». Ранее объем поставок российского газа Engie был снижен до 1,5 ТВт/ч в месяц.

Расчетная цена на газ за прошедшие сутки уже достигла исторического рекорда и составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.

«Газпром» ранее сообщил о приостановке поставок голубого топлива по «Северному потоку» с 31 августа по 20 сентября. Это связано с плановыми техническими работами на единственном действующем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции «Портовая». Эксперты осмотрят системы маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания, протяжку соединений, проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

Если технических неисправностей не обнаружится, перекачку газа восстановят до 33 миллионов кубометров в сутки.