Мир 28 ноября 2022, 10:27 «Газпром» сообщил о планах законсервировать перекачивающее оборудование на «Северных потоках» «Коммерсант» узнал о планах «Газпрома» по декомпрессии «Северных потоков» РИА «Новости»

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«Газпром» готовится законсервировать оборудование на компрессорных станциях, обслуживающих поврежденные участки «Северных потоков». Об этом рассказали журналисты «Коммерсанта». Они сослались на источники, знакомые с планами компании.

По их данным, речь идет о станциях «Портовая» и «Славянская». Они обеспечивали нагнетание газа в систему «Северных потоков». При этом в самой компании от комментариев воздержались.

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Трубопровод «Северный поток» обеспечивал поставки российского газа на территорию Европы. Шестнадцатого сентября одна из веток сети получила повреждение. По предварительной информации, это была диверсия. Такого мнения придерживаются следователи из Германии.

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При этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев охарактеризовал повреждение трубопровода как теракт. По его словам, подрыв «Северного потока» выгоден представителям США, а организация ЧП — дело рук специалистов из Великобритании.

Представителей «Газпрома» к месту подрыва допустили только в конце октября.