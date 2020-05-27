«Газпром» сделал скидку Грузии 15% на газ

Власти Грузии заключили договор с «Газпромом» на выгодных условиях. Компания предоставила скидку в 15% в обмен на гарантии стабильного объема закупок российского газа.

«Газпром» исключил гибкость из грузинского контракта, введя 100% принцип «бери или плати», согласно которым Грузия должна будет полностью оплатить оговоренное количество энергоносителя.

Как написала газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома», поставки газа в Грузию останутся не очень большими, примерно в 200 миллионов кубометров.

На данный момент Грузия докупает основной объем необходимого газа у Азербайджана, тогда как доля российских закупок составляет около 10%. В прошлом году экспорт в Грузию из России составил 162 миллионов кубометров, а в 2018-м — 39 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Газпром» прекратит транзит через Польшу по прежнему контракту, который истекает 17 мая. Польская сторона отказалась его продлевать.