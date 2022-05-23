«Газпром» продолжил транзит газа через Украину по ГИС «Суджа»

Российская компания «Газпром» по состоянию на 23 мая продолжает подавать газ через территорию Украины по газораспределительной станции «Суджа» — 43 миллиона кубометров. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, указанный объем ранее подтвердила украинская сторона.

«При этом заявка „Газпрома“ на использование ГИС „Сохрановка“ отклонена», — добавил Куприянов.

Украинская сторона отказалась принимать российский газ через станцию «Сохрановка» в Луганской Народной Республике. Оператор ГТС Украины мотивировал свое решение тем, что объект находится под контролем российских военных. Таким образом, для транзита российского газа в Европу через Украину используется лишь станция «Суджа».

Энергетик Алексей Громов ранее объяснял, что «Газпрому» невозможно перевести объем всех европейских поставок в терминал «Суджа».