«Газпром» продолжил снижать поставки газа в Европу из-за пожара

Компания «Газпром» продолжила урезать объем поставок газа в Европу после пожара на одном из-заводов. Он снизился еще на 3% — с 1,5 миллиона кубометров в час до 1,4 миллиона. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные немецкого транзитного оператора Gascade.

Как сообщил оператор, в суточном выражении прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал — Европа» с момента пожара снизилась на 16 миллионов кубометров. Это происшествие также повлияло и на добычу «Газпрома». Чтобы исполнить контракты в срок, компания начала поставлять газ из своих хранилищ в европейских странах.

Некоторые эксперты считают, что произошедшее приведет к падению добычи на восемь миллиардов кубометров газа и на пять миллионов тонн газового конденсата в этом году.

На этой неделе в 23 километрах от Нового Уренгоя загорелось здание завода «Газпрома» по подготовке газового конденсата к перекачке. Пожар потушили через несколько часов. По данным МЧС, никто не пострадал.