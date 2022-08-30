«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie

Российская компания «Газпром» приостановила поставки газа французской Engie. Такое решение было принято в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

«Газпром» приостановил поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме», — сказано в сообщении компании в Telegram.

По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получил в полном объеме платежи за газ, поставленный Engie в июле по действующим контрактам, поясняется в сообщении холдинга.

Согласно указу президента России Владимира Путина, запрещается дальнейшая поставка газа иностранному покупателю в том случае, если в контрактный срок оплаты топлива не был произведен в полном объеме.

Компания уведомила Engie о полной приостановке поставок газа «начиная с 1 сентября 2022 года до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме», отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Engie получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок топлива с 30 августа.