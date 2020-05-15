«Газпром» прекратит транзит через Польшу по прежнему контракту

Договор на транзит газа России через Польшу истекает 17 мая. Польская сторона отказалась его продлевать. Таким образом она разорвала сотрудничество.

Как сообщает Reuters, информацию подтвердил пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. Он заявил, что поставки газа по магистрали продолжаться «в том или ином виде». Но о стоимости или объемах не сообщил.

Теперь «Газпрому» нужно будет бронировать краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System на аукционах. На период 17–18 мая они будут доступны в ходе торгов, запланированных на 17 мая.

Аукцион на квартальные мощности (с июля по сентябрь) Польская сторона провела еще 4 мая. В Gaz-System не уточнили будущих поставщиков, но отметили, что забронировано около 80 процентов мощностей.

Прокачка по магистрали «Ямал-Европа», идущей через Польшу в Германию, составляет 33 миллиарда кубометров в год. Текущий договор заключили еще в 1990-е годы.

Ранее Германия решила не освобождать «Северный поток — 2» от директивы Евросоюза. Это означает, что «Газпром» сможет экспортировать только 27,5 миллиарда в год из 55 возможных.