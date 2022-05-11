«Газпром» предупредил о рисках сбоя поставок газа из-за сократившей пути транзита Украины

Решение Украины ограничить поставки российского газа через станцию «Сохрановка» на 34% ограничило транзит энергоносителя. При этом «Газпром» полностью отправляет полный объем в соответствии с подписанными контрактами. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Украина оставила для поставок газа в Европу только один вход, что скажется на надежности транзита.

«„Газпром“ перед своими потребителями выполняет обязательства в полном объеме, поставляет газ в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены. При этом Украина создала такие условия, когда транзит газа через ее территорию на 34% ниже забронированных и оплаченных „Газпромом“ мощностей», — заявил Куприянов.

«Оператор ГТС Украины» объяснил отказ поставок через станцию «Сохрановка» тем, что не может контролировать ситуацию на этой территории. Поэтому все заявки на транзит газа через этот участок приниматься больше не будут.

Украинская сторона предложила «Газпрому» перенести весь транзит на станцию «Суджа», но в российской компании пояснили, что это невозможно сделать технически из-за устройства потоковой системы.

В «Газпроме» заявили, что на среду, 11 мая, начали поставку энергоносителя через территорию Украины объемом 72 миллиона кубометров. «Оператор ГТС Украины» подтвердил эти данные, но отметил, что весь поток пойдет только через станцию «Суджа».