Молдавию предупредили о прекращении поставок российского газа в случае неуплаты | 360°

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Молдавию предупредили о прекращении поставок российского газа в случае неуплаты

«Газпром» предупредил Молдавию о прекращении поставок газа в случае неуплаты

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Российская энергетическая компания «Газпром» предупредила, что может прекратить поставки газа Молдавии, если власти республики до 20 октября не выполнят свои обязательства по контракту. Об этом организация сообщила в Telegram-канале.

«Газпром» оставляет за собой <…> право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз»», — сказано в заявлении.

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С начала 2022 года Молдавия неоднократно нарушала сроки оплаты поставленного газа. При этом Кишинев обращался к Москве с просьбой смягчить контрактные обязательства. «Газпром» с пониманием относился к такой ситуации, подтверждая нацеленность на взаимовыгодное сотрудничество.

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США пытаются вытеснить РФ с европейского энергетического рынка. Однако, несмотря на санкционное давление, Россия нашла способ перенаправить потоки энергоресурсов на азиатский рынок.

В конце сентября на двух нитках магистралей «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли диверсии. Эксперты полагают, что к этому могут быть причастны США.

Молдавия

Газпром

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