«Газпром» повысил транзит топлива в ЕС через Украину

«Газпром» увеличил транзит топлива в Евросоюз через территорию Украины. Поставки выросли на 54%, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

После увеличения транзита объем поставок топлива составил 88 миллионов кубометров в сутки. По словам Макогона, это количество все равно меньше забронированных 109 миллионов кубометров.

«Будет ли увеличение поставок газа в Европу? На данный момент никаких дополнительных заявок на транзит не поступало. Более того, транзит в настоящее время меньше, чем забронировано и оплачено „Газпромом“», — написал глава компании в Facebook.

Ранее Макогон сообщал, что 1 ноября транзит российского газа через Украину составил 57 миллионов кубометров в сутки. Такой объем оказался меньше на треть по сравнению с показателями 1 октября.

В конце октября президент Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в европейских хранилищах. Но перед этим компания должна завершить закачку газа в российские подземные хранилища. Закончить работу планировали к 8 ноября. Затем «Газпром» должен перейти к резервуарам в Австрии и Германии.