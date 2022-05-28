«Газпром» поставил в Европу через Украину 43,96 млн куб. м газа

Компания «Газпром» направила 43,96 миллиона кубических метров газа в сутки для Европы через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» на Украине. ГИС «Сохрановку» отклонила заявку на прокачку.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова. Он отметил, что информация об объемах газа, которые поставляются через «Суджу», подтверждены украинской стороной 28 мая. За день до этого объем прокачки был равен 43,6 миллиона кубических метров.

«Оператор ГТС Украины» ранее писал, что на 28 мая транзит газа предположительно составит 43,7 миллиона кубических метров.

«Оператор ГТС Украины» 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств», — уточнялось на сайте.

Это объяснили тем, что компания не контролирует пограничную компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской области. В «Газпроме» заявили, что никаких подтверждений этого нет.