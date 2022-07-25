Компания Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на ремонт турбины для «Северного потока». Документ выдали в Канаде, сообщил «Коммерсант».

По информации издания, Siemens Energy передала лицензию 24 июля. Канадский документ рассчитан до конца 2024 года. Он дает право на ремонт, транспортировку и обслуживание турбины для «Северного потока». Теперь для ввоза механизма в Россию «Газпрому» придется сменить конечный пункт доставки с Монреаля на российский адрес.

Как заявили источники газеты, 23 июля турбина должна была отправиться из Германии в Хельсинки, но пропустила паром из-за бумажной волокиты. Если стороны быстро обменяются документами, то турбина продолжит путь в ближайшие дни. Из Хельсинки ее отправят по суше в Россию.

Соглашение с Siemens Energy предусматривает самостоятельную транспортировку турбины «Газпромом» после ремонта. Из-за санкций российская компания не смогла забрать машину. В итоге Siemens Energy взяла на себя доставку турбины, но возникли сложности с отгрузочной документацией.