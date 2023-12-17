Мир 17 декабря 2023, 15:35 «Газпром» побил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай «Газпром» сообщил о новом историческом рекорде суточных поставок газа в КНР Cfoto/Keystone Press Agency/globallookpress

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Компания «Газпром» установила новый исторический рекорд суточных поставок голубого топлива в Китай по «Силе Сибири». Об этом представители холдинга сообщили в Telegram-канале.

Заявка китайской стороны на поставку голубого топлива из России 16 декабря превысила суточные контрактные обязательства.

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«„Газпром“ поставил все запрошенные объемы», — подчеркнули в компании.

Там также напомнили, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между CNPC и «Газпромом». Холдинг существенно увеличил объем поставок газа в КНР с середины сентября согласно подписанному ранее дополнительному соглашению.

Последний раз «Газпром» обновил исторический рекорд по поставкам голубого топлива в Китай 26 ноября. Конкретные цифры в компании не раскрывали.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что Россия решила подписать в следующем году контракт по газу на 15 лет с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией.