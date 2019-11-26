«Газпром» передал Украине предложения по договору о транзите газа

Российская сторона уже сделала Украине предложение по заключению нового договора о транзите газа или же продлении действующего. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Зеленский заявил о необходимости подписать долгосрочный газовый договор с Россией Подробнее

«По указанию президента „Газпром“ уже направил украинской стороне официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению действующего контракта», — приводится заявление Миллера на сайте Кремля.

Глава «Газпрома» также отметил, что сейчас Украина занимается переходом на европейское законодательство. В этом вопросе у Киева есть определенные сложности, в частности, необходимо создать и сертифицировать независимого газотранспортного оператора.

«Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — пояснил Миллер.

Он также добавил, что это хоть и технические вопросы, но очень важные. Подобные проблемы украинская сторона должна решить «как можно скорее».

Между Украиной и Россией действует транзитный контракт, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не пришли к соглашению о продлении документа.