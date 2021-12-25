«Газпром» отвиетил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных поставках газа в Европу —беспочвенные и неприемлемые. Такое заявление сделал представитель российской компании Сергей Куприянов.

«Все обвинения в адрес России и „Газпрома“ в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми, несоответствующими действительности. А проще говоря — вранье и ложь», — отметил Куприянов в эфире телеканала «Россия 1». Его слова привело РИА «Новости».

Он отметил, что некоторые клиенты российской компании, в том числе из Германии и Франции, полностью выработали свои контрактные объемы.

Как подчеркнул Куприянов, транспортные мощности компания бронирует на основании имеющихся заявок, а не наоборот.

«Газпром», по словам официального представителя компании, и раньше, и сейчас готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Стоимость этих поставок, как отметил Куприянов, ниже, чем на споте.

«Газпром» шестой день подряд не бронирует мощности польского участка путепровода «Ямал — Европа». На прямой линии президент России Владимир Путин сказал, что компании не поступают заявки от европейских стран на покупку газа. Он признался, что есть все основания полагать, что газ, купленный у «Газпрома» выше нормы ранее, идет реверсом из Германии через Польшу на Украину.