«Газпром» ответил на претензии Европарламента по стоимости газа

«Газпром» ответил на требование депутатов Европарламента провести расследование деятельности компании. Энергетическую компанию обвинили в рыночных манипуляциях и шантаже.

«„Газпром“ осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей», — заявила пресс-служба «Газпрома». Цитату привело РИА «Новости».

Ранее группа депутатов Европарламента отправила письмо в Еврокомиссию. В своем послании депутаты обвинили «Газпром» в рыночных манипуляциях и шантаже. По их словам, российская компания прибегает к нечестным действиям для получения согласия на работу трубопровода «Северный поток — 2».

Парламентарии уверены, что «Газпром» нарушает правила конкуренции ЕС. Речь идет об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен. Депутаты отметили, что действия российской компании обернутся ростом счетов за электроэнергию для европейских потребителей.