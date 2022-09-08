«Газпром» оценил сокращение поставок топлива из России в Евросоюз | 360°

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«Газпром» оценил сокращение поставок топлива из России в Евросоюз

«Газпром» оценил сокращение поставок газа из России в Евросоюз в 48% с начала года

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Европейские государства с начала 2022 года уменьшили поставки российского газа на 48%, сообщило ПАО «Газпром» в Telegram-канале.

«С начала года страны Европейского союза сократили поставки <…> на 48%, а с учетом Великобритании — на 49%», — отмечается в сообщении.

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После начала спецоперации ВС РФ на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении России. Однако эти ограничения ударили по тем, кто их ввел. В ЕС и США стали расти цены на энергоресурсы и продукты питания.

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Президент России Владимир Путин напоминал, что санкции носят контрпродуктивный характер. С Москвой нельзя разговаривать на языке экономических рестрикций.

В Европе разразился энергетический кризис, власти вынуждены требовать от населения сокращения потребления газа и электричества. Ситуация усугубляется наступлением холодов.

Газ

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