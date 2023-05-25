Мир 25 мая 2023, 22:59 «Газпром» опроверг заявления о затягивании Китаем реализации проекта «Силы Сибири — 2» РИА «Новости»

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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал данные журналистов газеты The Financial Times о планах Китая затянуть переговоры по строительству «Силы Сибири — 2». Он опроверг эту информацию, написал РБК.

Куприянов рекомендовал не читать «советских газет» и напомнил об отрывке из фильма «Собачье сердце». На нем профессор Преображенский рекомендует доктору Борменталю не читать советских газет и «не говорить за обедом о большевизме и медицине».

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Ранее в статье FT речь шла о поездке главы Кабмина РФ Михаила Мишустина в Китай, которая не завершилась подписанием газового контракта, где Пекину передали бы конкретные обязательства по данному проекту.

После этого эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям Алисия Бачульска заявила, что китайские власти не первый раз затягивают переговоры для того, чтобы получить более выгодную сделку. Например, так было с газопроводом «Сила Сибири — 1».

Финская государственная компания Gasum разорвала соглашение на поставки трубопроводного природного газа от «Газпром экспорта». В апреле 2022 года «Газпром экспорт» потребовал от Gasum перечислять в рублях, но организация не стала принимать новые правила.